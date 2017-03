TRT choisit AsiaSat pour sa distribution Asie-Pacifique

Les opérateurs AsiaSat et Globecast se sont mis d'accord pour la distribution, en HD, de la chaîne d'information turque TRT World sur la région Asie-Pacifique via le satellite AsiaSat 7.

Cet accord vient étendre la portée de TRT tout en renforçant sa position sur le marché asiatique. TRT World et Globecast, chargé de la distribution, ont choisi AsiaSat 7 en raison de sa couverture étendue en Asie et au Moyen-Orient via les bandes C et Ku, mais également de la présence de chaînes internationales diffusées sur les positions voisines.

TRT World appartient au diffuseur public national turc TRT et est la première plateforme d'information internationale en langue anglaise de Turquie, offrant une couverture médiatique en anglais 24/7 depuis Istanbul .