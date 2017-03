Nomination d'un nouveau directeur des programmes pour C8

Vincent Pujol a été nommé directeur des programmes et de l'antenne de C8, reportant à Franck Appietto, directeur général de la chaîne.

Diplômé de l’Institut Européen de journalisme en 2004, Vincent Pujol a débuté sa carrière chez France 4 au service des acquisitions. Il a intégré le Groupe M6 en 2006 en tant que chargé de la programmation et de l’éditorial de Téva. En 2010, il est devenu responsable de la programmation et de l’antenne de Paris Première. Il a rejoint le Groupe Canal+ en septembre 2013 en tant que responsable de la programmation et de la sélection artistique des programmes des chaînes C8 et CSTAR .