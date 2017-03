Sky ajoute la recherche vocale à son décodeur Sky Q

Sky vient d'ajouter la recherche vocale ainsi que des nouvelles fonctionnalités à son décodeur haut de gamme, le Sky Q.

Cette nouveauté, disponible sur la télécommande Sky Q, vient faciliter la recherche pour tous ceux qui veulent visualiser un film, un programme ou un événement sportif : pour cela, il leur suffit de prononcer le contenu désiré en appuyant sur une touche spécifique.

Mais l’opérateur va plus loin dans l'innovation en permettant à l'utilisateur de personnaliser son interface afin de recevoir des suggestions sur les contenus à découvrir. Autre introduction, et pas des moindres : la possibilité d'effectuer une recherche en utilisant certaines des citations les plus emblématiques du 7e art, comme « Say Hello to my Little Friend », la célèbre phrase prononcée par Tony Montana dans « Scarface » .