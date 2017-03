Prévision de pertes d'abonnés à la TV payante en Amérique du Nord

La télévision payante perd des abonnés en Amérique du Nord, et la tendance va se maintenir au moins jusqu'en 2022.

En effet, selon Digital TV Research, ce segment devrait passer de 112 millions de clients à 102 millions dans 5 ans, soit une pénétration de 75,2% contre 87,4% en 2013. Dans le même temps, le nombre de foyers équipés de services de télévision gratuits va plus que doubler, passant de 20,69 millions à 41,59 millions.

Une tendance que le cabinet explique par la non-migration de certains abonnés suite à l'arrêt des services de câble analogique, mais également à la concurrence de plateformes d'OTT, comme Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, HBO Now, Sling TV et DirecTV Now .