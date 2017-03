Les chaînes TV d'informations concurrentes BFMTV et CNEWS s'associent à l'occasion des élections présidentielles.

En effet, les deux chaînes rivales entèrent la hache de guerre pour organiser « le premier débat démocratique de l'histoire avec tous les candidats à l'élection présidentielle 2017 ». Ce débat se déroulera le mardi 4 avril à 20H40 en direct et en simultané sur les deux chaînes. La radio RMC (Groupe NextRadioTV) et le site Dailymotion (Groupe CANAL+).

Ruth Elkrief (BFMTV) et Laurence Ferrari (CNEWS) interrogeront les 11 candidats, c'est à dire Nathalie Arthaud, François Asselineau, Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, Benoît Hamon, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou.

On pourra voir dans cette démarche de BFMTV et CNEWS une réponse au débat organisé par TF1 et sa chaîne d'information LCI qui avait seulement sélectionné les candidats se trouvant au-dessus des 10 % d'intention de vote dans les sondages (Marine Le Pen, François Fillon, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon) et qui avait qualifié ce débat d'"historique" .