Mémorandum entre le CNES et l'Economic Development Board

Le CNES et l'Economic Development Board (EDB) ont signé un mémorandum d'accord concernant la promotion des activités de coopération dans l'Espace.

Le mémorandum d’accord signé aujourd'hui en présence du Président de la République et de son homologue singapourien, va permettre d’intensifier la coopération dans les domaines de la recherche et de la technologie spatiale, des micro et nano satellites, de l’observation de la Terre et des communications radio et de la coordination des questions de réglementation internationale. Il fait suite à la réunion tenue à l’Elysée le 18 mai 2015, à l’occasion de la visite en France du Président singapourien, qui avait structuré la relation spatiale bilatérale entre la France et Singapour.

Créée en 1961, l'EDB est une agence gouvernementale ayant pour mission de favoriser et fédérer les initiatives industrielles de Singapour. Son Office for Space Technology and Industry (OSTIn), qui est chargé de l’espace, pourrait servir de base à la création d'une agence spatiale, Singapour nourrissant de grandes ambitions dans ce domaine .