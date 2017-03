SPI investit sur le marché hongrois

SPI/Filmbox lance un nouveau service à la demande en ligne sur le territoire hongrois, en association avec l'opérateur de télécommunications local Magyar Telekom.

Ce service, baptisé Filmbox OnDemand, offre une sélection de contenus – séries et films – appartenant à la bibliothèque Filmbox, lesquels seront proposés sur MoziKlub, la plateforme SVOD de Magyar Telekom, et accessibles sur la télévison traditionnelle, mais également en mode non-linéaire à partir de n'importe quel type d’appareil.

SPI International/Filmbox, l’un des plus grands agrégateurs de contenus en Ultra HD native, est présent sur les cinq continents, distribuant plus de 30 chaînes de télévision notamment grâce à l’accord signé avec les plus grands producteurs comme Miramax, NBC Universal, Studio Canal ou Pathé .