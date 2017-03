Télé réalité : les participants d'un jeu livrés à eux-même malgré l'arrêt de l'émission

Imaginez si faute d'audiences suffisantes, TF1 décidait de mettre un terme à la diffusion de son émission phare de TV réalité Koh-Lanta mais laissait les participants sur leur plage sans les informer de l'arrêt du jeu ?

C'est ce qu'il est arrivé à deux équipes d'Eden, une émission diffusée au Royaume-Uni sur Channel 4.

Dans ce jeu qui rappelle un peu le scénario du film "Le village", 23 hommes et femmes sont disséminés dans les Highlands, en Ecosse, et doivent organiser une communauté auto-suffisante sans aucun contact ni information avec le reste du monde. Pas d'Internet, pas de TV, pas de téléphone. Durant un an, ils doivent se débrouiller et construire tout ce qu'il leur faut pour vivre, se nourrir et créer leurs propres règles et lois.

Les équipes se filment avec un équipement qui leur est confié et témoignent de l'évolution de leur propre communauté au fil des mois. Mais les audiences des premières diffusions couvrant la période de mars à mai 2016 n'ont pas été au rendez-vous et Channel 4 a annulé la diffusion des autres épisodes en août 2016. Par contre, personne n'a jugé utile de prévenir les participants qui continuaient à survivre dans leur campement de fortune, réduit à se nourrir d'aliments pour les animaux et à combattre l'ennui...

Ce n'est que la semaine dernière qu'ils ont été informés de l'arrêt de l'émission et qu'ils ont pu découvrir que leur pays avait voté le Brexit ou que Donald Trump était le nouveau président des Etats-Unis, entre autre.

Channel 4 n'a pas fait de commentaires sur cette situation. La chaîne a toutefois annoncé que le reste des épisodes seraient quand même diffusés ultérieurement .