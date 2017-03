La NASA présente ses 5 prochains astronautes

La NASA vient de dévoiler le nom des 5 astronautes affectés aux prochaines missions spatiales vers l'ISS qui auront lieu cette année et en 2018.

Joe Acaba sera le premier à partir, en septembre prochain, en compagnie d’un autre membre de la NASA, Mark Vande Hei, et du cosmonaute de l’agence Roscosmos, Alexander Misurkin. Ricky Arnold se joindra, lui, à Drew Feustel et à un cosmonaute russe en mars 2018. Nick Hague sera le suivant, en septembre 2018, en compagnie des deux cosmonautes, alors que Serena Auñon-Chancellor fera équipe avec le canadien David Saint-Jacques et un cosmonaute qui n’a pas encore été choisi. Shannon Walker, elle, partira à une date ultérieure.

À partir de maintenant, chacun de ces astronautes va suivre une formation intense sur les systèmes de la station ainsi que sur les expériences qu’ils seront amenés à réaliser une fois à bord de la Station Spatiale Internationale .