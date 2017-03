beIN SPORTS / BIS TV / Hot Bird : il faut tourner sa parabole

Si vous êtes abonné à beIN SPORTS en option du bouquet BIS TV, vous allez devoir réorienter votre parabole vers un autre satellite.

En effet, la diffusion de beIN SPORTS prendra fin aujourd'hui sur le satellite Hot Bird à 13° Est. Pour continuer de recevoir beIN SPORTS par satellite, les abonnés devront orienter leur parabole vers le satellite Eutelsat 5 West A qui propose également le bouquet BIS TV.

Mais bon nombre de ces abonnés à beIN SPORTS vis BIS TV pourrait être tenté de changer de fournisseur à cette occasion puisque sur la même position satellitaire, FRANSAT propose l'intégralité du bouquet beIN SPORTS (10 chaînes) contre seulement beIN SPORTS 1 et 2 via BIS TV, et pour le même prix et sans nécessité de souscrire à un autre abonnement .