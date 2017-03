Panne géante de la TNT : que s'est-il vraiment passé ?

TDF a publié un communiqué au sujet de la panne nationale de la TNT qui a touché mardi plusieurs millions de foyers français.

Rappel des événements :

Mardi 28 mars, vers 6h00 du matin, plusieurs chaînes TV disparaissent des écrans et plusieurs radios nationales cessent d'émettre. Des lecteurs et antennistes nous signalent par e-mail la disparition des chaînes dans plusieurs régions de France.

Vers 9h30 nous contactons l'Agence Nationale des Fréquences pour tenter d'en savoir plus mais notre interlocutrice n'a aucune information si ce n'est qu'il y a bien un problème en cours et qu'on nous rappellera dès que plus d'informations seront disponibles.

Une source toujours très bien informée nous confit que la panne provient du réseau fibre optique de TDF, confirmant une autre information que nous avions reçu plus tôt par e-mail. Nous tentons d'en savoir plus auprès de TDF mais le numéro d'appel payant nous demande de nous tourner vers un antenniste ou de consulter Internet...

Vers 10h30, l'ANFR tweete pour signaler qu'une panne de la TNT hertzienne est en cours et que TDF est mobilisé pour résoudre le problème.

Depuis ce matin, perturbations sur le réseau national de diffusion #TNT : les équipes de TDF mobilisées pour résoudre le pb au plus vite — ANFR (@anfr) 28 mars 2017

Nous tentons alors de joindre quelqu'un du CSA pour tenter de connaitre l'ampleur du problème. Sans succès.

L'ANFR nous recontacte à midi et nous indique qu'ils ont reçu plus de 1 500 appels en moins de deux heures sur leur numéro dédié, c'est ainsi qu'ils ont su qu'il y avait une panne. Des renforts sont attendus pour prendre en charge les nombreux appels mais l'ANFR ne dispose d'aucune information si ce n'est qu'il y a un problème du côté de chez TDF. Cela fait 6 heures que plusieurs chaînes affichent toujours un écran noir.

A la mi-journée, aucun des sites Internet officiels ne fait état de la moindre panne.

A 13H45, l'ANFR tweete que le problème a été résolu par TDF en fin de matinée, pourtant jusqu'à 14h00, des lecteurs de notre site continuent de nous signaler l'absence de réception des plusieurs chaînes sur la TNT un peu partout en France.

Les pbs de réception #TNT signalés à l'ANFR ce matin sont terminés : le réseau de diffusion a été rétabli par TDF en fin de matinée — ANFR (@anfr) 28 mars 2017

C'est à 16h00 que nous recevons un communiqué officiel de TDF concernant la résolution de la panne. Ce communiqué rédigé vers 15h30 fait état d' "une panne exceptionnelle" du réseau de TDF ayant entraîné des difficultés de réception sur la TNT et la FM, "principalement en région". Cet "incident rarissime" qui a "fortement perturbé le réseau de TDF" est survenu à partir de 6H00 au sein du centre national de pilotage et de supervision de l'opérateur. TDF se félicite d'un rétablissement complet du service à 10H00.

TDF explique que "l’incident serait dû à un blocage inopiné d'un équipement de routage" mais que la cause précise du phénomène est en cours d'étude et que cela fera l'objet d'une analyse approfondie dans les prochains jours.

En résumé, en France, en 2017, à l'ère de la (sur)communication, pendant plus d'une demi-journée, le mode de réception le plus utilisé pour recevoir la télévision est touché par "une panne exceptionnelle" et "rarissime", privant des millions de foyers de TV et de plusieurs radios nationales mais personne ne savait ce qu'il se passait... Ce n'est pas vraiment rassurant.

Une situation certes rarissime mais qui met en évidence une absence totale d'information des usagés malgré une panne d'une ampleur nationale .