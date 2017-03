Intelsat sert les services bancaires par satellite en Afrique

La société eProcess International SA, filiale du conglomérat bancaire pan-africain Ecobank Groupe, va utiliser la plateforme de haut débit Epic d'Intelsat pour développer et renforcer les services bancaires des entreprises en Afrique.

La capacité en bande C louée sur le satellite Intelsat 35e, qui viendra compléter la connectivité déjà utilisée en bande C sur Intelsat 903, permettra des transactions bancaires et des échanges de données d’entreprise. Compte tenu de la croissance du commerce à travers le continent africain, eProcess cherche à améliorer son réseau afin de répondre à l’augmentation du volume de transactions de ses clients.

Le lancement du satellite Intelsat 35e est prévu pour le 2e trimestre 2017 .