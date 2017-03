Groupe RTL : nouvelle nomination dans le hub numérique

Changement dans la structure du groupe allemand RTL et plus particulièrement dans son hub numérique.

En effet, avec le départ de Marcel Reichart du groupe Bertelsmann et du Groupe RTL à la fin mars pour assumer de nouvelles fonctions à l’international, le RTL Digital Hub sera géré par l’actuel CEO Guillaume de Posch et le futur co-CEO Bert Habets.

Le RTL Digital Hub a été créé en juin 2015 pour développer les investissements du Groupe RTL dans les domaines de la publicité numérique et des réseaux multicanaux, en particulier SpotX, Clypd, VideoAmp, BroadbandTV, StyleHaul et Divimove. Parmi les missions allouées, on trouve la gestion du portefeuille d’acquisitions numérique du Groupe RTL et le soutien de leur expansion internationale ; la mise en place de partenariats externes et de synergies avec les radiodiffuseurs du Groupe RTL ; ou encore l’exploration du marché pour de nouveaux investissements dans l’espace vidéo en ligne .