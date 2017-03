VR : accord entre IMAX et Warner Bros. Home Entertainment

IMAX et Warner Bros. Home Entertainment annoncent la signature d'un contrat portant sur la production de contenus en Réalité Virtuelle (VR).

Ces expériences interactives en VR seront basées sur quelques-unes des prochaines productions de Warner Bros. Home Entertainment, notamment « Justice League », « Aquaman » ainsi qu’une troisième expérience à annoncer. Les deux entreprises prévoient de lancer une expérience par an – la première, « Justice League VR », à la fin de cette année – avec une fenêtre exclusive dans les centres IMAX VR avant d’être mis à la disposition d’autres plateformes VR, y compris sur les offres à domicile et mobiles.

IMAX a lancé son premier centre pilote IMAX VR à Los Angeles en janvier dernier et devrait ouvrir cinq nouveaux centres à New York, en Californie, au Royaume-Uni et à Shanghai au cours des prochains mois .