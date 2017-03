Le bouquet Sky Deutschland lance une chaîne consacrée à Jason Bourne

La franchise « Jason Bourne » a connu un succès phénoménal pendant de nombreuses années à l'échelle internationale, consacrant Matt Damon comme l'une des grandes références dans le domaine des films d'action.

L’opérateur Sky Deutschland rend hommage à cet héros au cours de trois jours en mai prochain, créant une chaîne – « Sky Cinema HD Bourne » – spécialement à cet effet qui diffusera les cinq épisodes de cette saga : « The Bourne Identity » et « The Bourne Supremacy » (vendredi 19 mai à partir de 20h15), « The Bourne Ultimatum » et « The Bourne Legacy » (samedi 20 mai à partir de 20h15) et « Jason Bourne » (dimanche 21 mai à 20h15) .