KZTV a cessé sa diffusion

La chaîne KZTV, dédiée à l'animation japonaise, a cessé ses émissions.

Comme nous vous l'annoncions en février dernier, KZTV n'est aujourd'hui plus diffusée chez les différents opérateurs qui la proposait à leurs abonnés. Elle n'était déjà plus disponible via l'offre TV d'Orange.

Toutefois, les fans de ce genre de contenus pourront se tourner vers d'autres chaînes qui sont notamment disponibles par satellite dans le pack Jeunesse de FRANSAT ou dans le bouquet Canal : Toonami (disponible avec Fransat et Canal), Manga, J-One et Game One disponibles dans les offres Canal .