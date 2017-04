Le bouquet britannique Sky lance une chaîne « Fast & Furious »

Après Sky Deutschland qui a lancé une chaîne consacrée à Jason Bourne – voir notre info de vendredi 31 mars – c'est au tour du bouquet britannique Sky de rendre hommage à la saga « Fast & Furious ».

Entre les 8 et 17 avril, à l’occasion de la sortie du 8e épisode de la série, les abonnés pourront découvrir la chaîne Sky Cinema Fast & Furious qui diffusera les 7 premiers films de la franchise, mais également un clip exclusif consacré au nouvel opus, ainsi qu’une featurette mettant en vedette la star Vin Diesel et le scénariste Chris Morgan. Tous deux seront diffusés le 8 avril sur la chaîne et peu de temps après en système à la demande .