Spike TV devient Paramount Network

Le groupe Viacom a confirmé le lancement, au cours du premier trimestre 2018, de la chaîne Paramount Network, qui viendra renforcer ainsi le portefeuille de chaînes de divertissements du groupe.

En fait, cette nouvelle chaîne réunira les meilleurs programmes de la chaîne Spike TV, qu’elle viendra remplacer, ainsi que des séries de qualité destinées à un public diversifié.

Le lancement de Paramount Network s’insère dans la stratégie à long terme lancée par Viacom, rappelée en février dernier, et qui passe par l’investissement dans 6 marques-phares – MTV, BET, Comedy Central, Nickelodeon, Nick Jr. et Paramount Network – qui devront être bien distinctes et différenciées dans le but de faire face aux changements du marché, de créer de nouvelles opportunités et de renforcer les partenariats .