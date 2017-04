TNT à Royan : passez au satellite !

Nombreux foyers Royannais vont devoir se faire une raison et abandonner l'espoir d'avoir un jour accès à la TNT par leur antenne râteau.

En effet, depuis des années la réception de la TNT est très délicate, voire complètement impossible pour de nombreux foyers de Royan, en Charente-Maritime. Le site de Royan - Vaux-sur-Mer a toujours était source de problèmes malgré les interventions répétées de TDF, demandées par Didier Quentin, député-maire de Royan.

Mais rien n'y fait. Depuis maintenant plusieurs années, la réception de la TNT est perturbée pour plusieurs foyers Royannais bien que TDF ne trouve « aucun problème technique » et assure du « fonctionnement optimal » de l'émetteur de Royan - Vaux-sur-Mer.

Pourtant, dans un récent courrier adressé au député-maire de Royan, le PDG de TDF reconnait être arrivé « au bout des évolutions techniquement possibles sur le site de Royan Vaux-sur-Mer » et recommande aux foyers qui rencontrent toujours des problèmes de réception de se tourner vers un autre mode de réception, et notamment le satellite.

Rappelons que les offres de TNT gratuite par satellite, TNTSAT et FRANSAT, ont été mises en place pour fournir une solution d'accès à la TNT gratuite à tous les foyers français qui ne pourraient pas recevoir la TNT par voie hertzienne. Par ailleurs, l'ANFR offre une aide financière pour l'équipement et l'installation du matériel de réception pour recevoir la TNT par satellite quand celle-ci est impossible par le biais d'une antenne râteau. Un type de réception qui permet d'ailleurs de recevoir beaucoup plus de chaînes TV supplémentaires en clair ou optionnellement, par abonnement, que l'antenne parabolique soit orientée vers les satellites ASTRA ou Eutelsat 5 West A .