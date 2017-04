Espagne : 6 millions d’abonnés à la TV payante

La télévision payante en Espagne a particulièrement progressé au cours de la dernière année.

Elle a en effet enregistré une croissance de 10,6% de ses clients entre le 3e trimestre 2015 et le trimestre homologue en 2016, pour atteindre un total de 6 millions d’abonnés.

Une analyse plus détaillée par segments permet de constater que la télévision sur IP et le câble ont progressé tout deux de 843 000 abonnés au cours de la dernière année. À l’opposé, le satellite enregistre une chute régulière de ses clients depuis deux ans : presque 300 000 clients en 2016 et plus de 600 000 depuis 2014 .