Liste complète de tous les films diffusés sur Canal+ en avril 2017

La liste du mois d'avril des films réservés aux abonnés de Canal+ est disponible.

X-MEN : Apocalypse

Depuis les origines de la civilisation, Apocalypse (Oscar Isaac), le premier et plus puissant mutant du monde, a absorbé de nombreux pouvoirs, devenant à la fois immortel et invincible, adoré comme un dieu. Se réveillant après un long sommeil de plusieurs milliers d'années, désillusionné par le monde qu’il découvre, il réunit une équipe de puissants mutants, dont Magneto (Michael Fassbender) pour nettoyer l’humanité et créer un nouvel ordre, sur lequel il règnera. Raven (Jennifer Lawrence) et Professeur X (James McAvoy), à la tête d’une équipe de jeunes X-Men, vont devoir joindre leurs forces pour arrêter leur plus dangereux ennemi et sauver l’humanité toute entière d’une destruction totale.

Réalisé par Bryan SINGER, avec James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Oscar Isaac.

Retour chez ma mère

Aimeriez-vous retourner vivre chez vos parents ?

A 40 ans, Stéphanie (Alexandra Lamy) est contrainte de retourner vivre chez sa mère (Josiane Balasko). Elle est accueillie les bras ouverts : à elle les joies de l'appartement surchauffé, de Francis Cabrel en boucle, des parties de Scrabble endiablées et des précieux conseils maternels sur la façon de se tenir à table et de mener sa vie... Chacune va devoir faire preuve d’une infinie patience pour supporter cette nouvelle vie à deux. Et lorsque le reste de la fratrie (Mathilde Seigner, Jérôme Commandeur, Philippe Lefèbvre) débarque pour un dîner, règlements de compte et secrets de famille vont se déchaîner de la façon la plus jubilatoire. Mais il est des explosions salutaires. Bienvenue dans un univers à haut risque : la famille !

Un film de Eric Lavaine, avec Alexandra Lamy, Josiane Balasko, Mathilde Seigner, Philippe Lefebvre, Jérôme Commandeur, Cécile Rebboah et avec la participation de Didier Flamand.

Il y a fort longtemps, bien avant qu’elle ne tombe sous l’épée de Blanche Neige, la reine Ravenna (Charlize Theron) avait dû assister, sans mot dire, à la trahison amoureuse qui avait contraint sa sœur Freya (Emily Blunt) à quitter leur royaume, le cœur brisé. Celle que l’on appelait la jeune reine des glaces, à cause de son habilité à geler n’importe quel adversaire, s’employa alors des années durant à lever une armée de guerriers impitoyables, du fond de son palais glacé. Mais au sein même de ses rangs Eric (Chris Hemsworth) et Sara (Jessica Chastain) allaient subir son courroux pour avoir enfreint l’ultime interdit: tomber amoureux. Plus tard, à l’annonce de la défaite de sa sœur, Freya envoie ses guerriers récupérer le miroir dont elle est la seule à pouvoir catalyser les sombres facultés. Des tréfonds dorés de la psyché, elle réussit à ressusciter Ravenna. Les deux sœurs vont alors retourner leur puissance maléfique, décuplée par la rage, sur le royaume enchanté. Leur armée s’avérera désormais invincible... à moins que… les deux proscrits qui avaient jadis trahi la règle d’or, subissant l’exil et la séparation, ne parviennent à se retrouver...

Par Cedric Nicolas-Troyan, avec Chris Hemsworth, Charlize Theron, Emily Blunt, Jessica Chastain, Nick Frost.

La liste complète de tous les films diffusés en avril est disponible en téléchargement en cliquant ici .