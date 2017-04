A 9,99 euros par mois, vous vous abonnez à Canal+ ?

Pour séduire de nouveaux abonnés, Canal+ pourrait lancer après l'été une offre au tarif de 9,99 € par mois, selon Le Figaro.

Pour l'heure, aucun détail sur cette offre, ni même la certitude qu'elle verrait effectivement le jour. Toutefois, Canal+ chercherait à se positionner afin de faire face aux offres concurrentes telles que Netflix, pour ne citer que celle-ci.

Même si rien rien n'est encore gagné, ça irait un peu mieux du côté des recrutement d'abonnés. Le Figaro annonce un chiffre de 100 000 nouveaux abonnés au terme du premier trimestre 2017 dont une majorité engagés pour 24 mois.

A 9,99 euros par mois, l'offre ne pourrait concerner que myCanal sur ordinateur, tablette ou smartphone. Il est tout de même possible d'utiliser myCanal directement sur son téléviseur si celui-ci embarque l'application ou en utilisant une box Android TV ou Apple TV. D'ici là, un nouveau décodeur satellite aura peut-être enfin vu le jour et proposera une option Ultra HD digne de ce nom. Pendant ce temps, un autre compétiteur fourbit ses armes pour la rentrée... SFR lancera son offre de TV par satellite concurrente de Canal avec une chaîne cinéma/séries Premium et du sport .