Molotov revendique plus d'un million d'utilisateurs

9 mois après son lancement officiel, l'application TV OTT Molotov a dépassé le million d'utilisateurs et se prépare à doubler ce chiffre en 2017.

Jean-Marc Denoual, co-fondateur de Molotov (avec Jean-David Blanc et Pierre Lescure) n'indique pas la part de ce chiffre d'utilisateurs gratuits et payants. L'important, pour ce type de service, est de conquérir un maximum d'utilisateurs avec une offre gratuite et les fidéliser pour enfin leur proposer ensuite des options payantes.

Quelques chiffres à l'occasion de cette annonce : la durée moyenne d'utilisation quotidienne est de 1h15, quel que soit le support (smartphone, tablette, ordinateur, TV connectée, Box Android TV ou Apple TV) et la moyenne d'âge des utilisateurs est de 35 ans. L'usage sur TV connectée est plus long, à 2h30 par jour mais l'usage principal reste sur Smartphone avec 40% des utilisateurs.

Au total, Molotov propose gratuitement l'accès à 36 chaînes de TV, dont la plupart des chaînes de la TNT et permet de créer son propre Replay en ajoutant en favoris (ou Bookmark dans le service) les programmes de son choix pour les regarder plus tard. En options payantes, Molotov propose une centaine d'heure de Bookmark pour environ 4 euros par mois et un bouquet payant pour un total de 70 chaînes facturé environ 10 euros par mois (avec 100h de Bookmarks).

Condition sine qua non : disposer d'une connexion Internet suffisamment musclée pour pouvoir recevoir les images des chaînes dans de bonnes conditions. Une condition que se partagent tous les services OTT .