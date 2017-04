La télévision toujours reine de la publicité en Asie-Pacifique

La télévision traditionnelle a continué à dominer le marché de la publicité dans la région Asie-Pacifique en 2016.

Ce média a effectivement représenté 39% du total des revenus publicitaires, à en juger le dernier rapport réalité par IHS Markit en Australie, Chine, Inde, Indonésie, Japon, Malaise, Nouvelle-Zélande, Philippines, Singapour et Corée du Sud.

Les publicités télévisées devraient progresser régulièrement, avec un taux de croissance annuel prévu de 2,2% entre 2016 et 2021 pour les dix pays susmentionnés de la région Asie-Pacifique étudiés. Cependant, IHS Markit s'attend à ce que la part de la télévision baisse pour atteindre les 34% d'ici 2021 au fur et à mesure que les médias en ligne occupent une place de plus en plus importante.

La publicité en ligne continue de connaître une croissance rapide, avec un taux de croissance annuel de 301% entre 2011 et 2016 et une prévision de 11,9% entre 2016 et 2021. Mais pour IHS Markit, malgré un taux à deux chiffres, les revenus publicitaires en ligne sont encore faibles par rapport aux médias TV traditionnels, en raison notamment d’une mauvaise connectivité et d’une mauvaise infrastructure de haut débit .