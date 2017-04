L'OTT en analyse au Brésil

L'OTT va être à l'étude ce mois-ci lors de la 5e édition du « NexTV Series Brazil », la plus grande série globale de conférences sur le futur de la télévision, qui se tiendra le 19 avril prochain à São Paulo, au Brésil.

Plus de 35 leaders des plus groupes de télévision du Brésil – comme Net & Claro, Sky Brasil, Oi, Telefonica, Globosat, ESPN et Esporte Interativo – vont débattre le futur de la télévision dans ce pays et la transformation de la télévision payante en OTT. Des grands responsables de Google, Twitter et Vevo rejoindront également le panel des orateurs des opérateurs SBT, Record et RedeTV également invités.

Le Brésil possède la plus grande offre de plates-formes OTT en Amérique latine. Il a également l’un des plus grands marchés du monde, derrière les États-Unis, la France et l’Allemagne .