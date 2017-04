Une chaîne d'e-Sport lancée en OTT

GONG lance une chaîne spécialisée dans le sport électronique en OTT uniquement.

Baptisée e-Network, cette nouvelle chaîne se consacre à 100 % à l'e-Sport, la pratique professionnelle du jeu vidéo qui fait les beaux jours de quelques plateformes de partage de vidéos et dont les audiences attirent les convoitises.

e-NETWORK proposera des programmes consacrés à l’ensemble de l’'univers des jeux vidéo multijoueurs avec grille de programmes structurée autour de magazines, de documentaires et de retransmissions sportives et e-Sportives. Outre des reportages sur les compétitions et sur les stars de cet univers, e-NETWORK traitera de la musique, de la mode et la hi-tech.

C'est la jeune plateforme OTT "WATCH IT!" développée par Alchimie qui accueille en avant-première e-Network. WATCH-IT! proposait déjà les chaînes de GONG (ONG Music, GONG Anime, GONG Drama et la chaîne people Star 24).