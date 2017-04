Le bouquet TV russe NTV-PLUS étend sa couverture avec Eutelsat

NTV-PLUS étend sa couverture en Sibérie et à l'Extrême-Orient russe suite à de nouveaux contrats sur deux satellites d'Eutelsat.

Grâce aux satellites Express-AT2 (140° Est) et Express-AT1 (56° Est), NTV-PLUS a atteint son objectif de couverture intégrale de la Fédération de Russie et permettre ainsi de proposer plus de 240 chaînes thématiques (dont 11 chaînes consacrées au sport) aux foyers russes.

Eutelsat et NTV-PLUS sont partenaires depuis le lancement du bouquet, il y a plus de 20 ans .