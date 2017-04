Les nouveautés sur OCS en avril 2017

Découvrez les films et séries à voir sur les chaînes OCS pour ce mois d'avril 2017.

"The Leftovers" est de retour pour une utile saison

La troisième et dernière saison de "The Leftovers" débutera à partir du 17 avril sur OCS en US+24 (diffusion en VOSTFR 24H après sa première diffusion aux USA). Les 10 derniers épisodes de cette série mêlant drame et fantastique de HBO expliquera peut-être comment 2 % des êtres humains ont disparu de la surface de la Terre sans la moindre explication...

Legion, saison 1

OCS diffusera la nouvelle série créé par les studios Marvel et FX et basée sur un Comic du même nom tiré de l'univers des X-Men. David, patient d'un hôpital psychiatrique, se met à questionner la véracité de sa maladie et se découvre des pouvoirs.

La première saison de Legion débutera sur OCS MAX à partir du 25 avril 2017.

Angry Bird

Dans cette aventure en 3D nous allons enfin découvrir pourquoi les oiseaux du jeu vidéo Angry Birds sont tellement en colère...

Un film de Clay Kaytis et Fergal Reilly, avec les voix françaises d'Omar Sy et Audrey Lamy. Diffusé à partir de mercredi 5 avril sur OCS MAX.

Cycle MATT HELM

Tous les vendredis d'avril, sur OCS Géant, c'est soirée agent secret avec Matt Helm interprété par Dean Martin, dans l'adaptation au cinéma des romans de Donald Hamilton.

Vous pouvez retrouver l'ensemble des programmes diffusés sur les chaînes OCS en avril en cliquant ici : Semaine 1, Semaine 2, Semaine 3 et Semaine 4.

Pour rappel, OCS est disponible en option des offres TV de tous les opérateurs fibre/ADSL, par satellite dans le pack Cinéma de Fransat et en option du bouquet Canal et en OTT via l'application OCS .