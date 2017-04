Par FS, le Une chaîne UHD intègre le bouquet satellite belge TeleSat Le bouquet TV belge par satellite TeleSat propose une nouvelle chaîne à tous ses abonnés, en HD et en Ultra HD. Cette chaîne, c'est Insight, la chaîne de divertissement proposant du sport,des documentaires scientifiques, des séries et de l'aventure. Suivez le parcours de sportifs comme au temps de la Grèce antique avec la série Spartan X où la série Dracula où de jeunes couples passeront la nuit dans le célèbre château en Transylvanie. Si vous recherchez de l'évasion, Around The World in 80 Tricks vous emmènera dans des voyages autour du monde et Running the World vous fera découvrir l'univers des Free Runners. La science est également au rendez-vous avec Secrets of the Brain où vous découvrirez les secrets du cerveau humain. Vous avez besoin d'encore plus de divertissements ? La chaîne propose également des épisodes de The Demolition Man, Ghost Chasers, Strange World,... La chaîne arrive dès aujourd'hui dans tous les abonnements sur le canal 63 pour les abonnés qui possèdent un décodeur MZ-101, l'enregistreur MP-201 ou un module CI+. Et pour ceux qui possède un décodeur 4K ou un module CI+ avec un téléviseur 4K, la chaîne est proposée en Ultra HD sur le canal 62. Le bouquet belge TeleSat est disponible par satellite via ASTRA et HOT BIRD à partir de moins de 20 euros par mois, décodeur inclus . Partager sur : TéléSAT › Autres articles Le bouquet belge TéléSAT change plusieurs chaînes de satellite Abonnez-vous gratuitement à la quotidienne Recevez tous les matins l'actualité de la TV numérique directement à votre adresse e-mail.

