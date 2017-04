Satellite SES-17 : des capacités de nouvelle génération dévoilées

SES et Thales Alenia Space viennent d'annoncer l'ajout d'un processeur numérique (DTP - Digital Transparent Processor) puissant à bord du satellite SES-17, permettant à SES d'offrir à ses clients du secteur mobilité une efficacité et une flexibilité sans égal dans la capacité de gestion de la bande passante.

La charge utile de nouvelle génération entièrement numérique, embarquée à bord de SES-17, a été conjointement optimisée par SES et Thales Alenia Space depuis un an, rendant le satellite encore plus attrayant pour les clients du marché fortement concurrentiel de la mobilité, ainsi que pour d’autres marchés des entreprises également en forte croissance. SES-17, qui a été commandé en septembre 2016, couvrira l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Amérique Centrale, les Caraïbes et l'Océan Atlantique, et sera livré en 2020.

Équipé de près de 200 faisceaux étroits de différentes tailles, le satellite SES-17, entièrement numérique, fournira aux clients du secteur mobilité la possibilité de modifier efficacement et de manière flexible, en temps réel, leurs réseaux de communication, pour répondre aux demandes de changement de bande passante, que ce soit au quotidien ou pour répondre aux imprévus tels que, par exemple, la météo .