GlobeCast va diffuser NTV Mir TV par satellite en Europe

NTV Broadcasting Company a sélectionné le distributeur de solutions par satellite Globecast afin de diffuser NTV Mir TV, la version internationale de NTV par satellite et câble en Europe.

Globecast fournit une connectivité par fibre via son réseau Globecast Backbone afin que la chaîne soit acheminée depuis Moscou vers Paris, d'où les signaux sont ensuite transmis à la position Hot Bird d'Eutelsat à 13° Est (transpondeur 126).

La chaîne NTV Mir TV, qui est diffusée en MPEG-2 SD, offrant un mélange d'actualités et de documentaires, ainsi que des divertissements et du sport, rejoint ainsi 38 chaînes russes sur cette position, dont 28 disponibles gratuitement.

L'accord avec NTV positionne Globecast comme le choix privilégié pour que les radiodiffuseurs russes puissent étendre leur empreinte internationale. Globecast diffuse déjà Channel One et RTR PLANETA (Group VGTRK) et diffuse NTV Mir en Asie via AsiaSat 5 .