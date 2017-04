Une découverte scientifique pourrait révolutionner les TV OLED

Des scientifiques ont fait une découverte qui va changer beaucoup de choses dans le domaine des écrans et notamment des écrans OLED.

Un cinquième de l’électricité générée dans le monde est utilisé pour créer de la lumière. Quand on sait que seul 25 % de l'énergie utilisé par l'OLED sert à afficher l'image et que les 75 % restant ne sont convertis qu'en chaleur, on comprend l'importance de la découverte que viennent de faire un groupe de chercheurs de plusieurs Universités.

Ces chercheurs ont en effet créé une technologie composée de molécules rotatives qui utiliserait presque 100 % de l'énergie utilisée pour générer de la lumière. Toutefois, les chercheurs admettent qu'à l'heure actuelle, il est encore trop difficile de produire ce genre de technologie à l'échelle industrielle et que leur nouveau défit va être d'y parvenir.

Grâce aux LED organiques, les TV OLED de demain pourront offrir une image encore meilleure tout en consommant énormément moins d'électricité .