Canal : objectif 100 % OTT pour 2020

Canal+ veut que tous ses abonnés utilisent myCanal d'ici deux à trois ans.

Les deux millions d'abonnés par satellite de Canal se verront remplacer leur Cube actuel en septembre par un nouveau décodeur plus moderne et compatible UHD mais cela devrait être le dernier décodeur produit par le groupe. En effet, pour Canal, l'avenir passe par myCanal, son application OTT. Exit les décodeurs TNT et satellite, c'est à travers d'autres équipements que l'opérateur compte apporter directement ses images en France et se passer de fournisseurs, comme Netflix qui ne fournit aucune box ni décodeur à ses près de 100 millions d'abonnés.

D'ici 2020, si les projets de Canal+ se déroulent comme prévu, le bouquet Canal ne devrait donc plus être accessible qu'à travers les smartphones, tablettes, ordinateurs, TV connectées et box Android TV et Apple TV, à condition toutefois d'avoir aussi une connexion Internet assez robuste pour supporter les flux vidéos et en espérant que le reste de la famille n'utilise pas la même connexion pour faire autre chose en même temps, comme regarder Netflix ou Youtube.

Le risque pour Canal, c'est que les abonnés satellite se tournent vers Fransat, la TV d'Orange (par satellite), BIS TV (si Mediawan le maintient) ou la future offre satellite de SFR. L'avenir le dira, 2020 c'est presque demain .