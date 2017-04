Peggy Whitson prolonge son séjour à bord de l'ISS

Finalement, l’astronaute américaine Peggy Whitson va rester à bord de la Station Spatiale Internationale un peu plus longtemps que prévu.

En effet, La NASA et l'agence spatiale russe Roscosmos ont signé un accord pour prolonger le séjour de Peggy Whitson à bord de l’ISS dans le cadre de l’Expédition 52 : plutôt que de revenir sur Terre comme prévu en juin prochain avec ses compagnons Oleg Novitsky de Roscosmos et Thomas Pesquet de l’ESA, Whitson ne rentrera qu’en septembre lors du retour de Jack Fischer de la NASA et Fyodor Yurchikhin de l’agence russe.

Ce choix fait suite à la décision de Roscosmos de réduire temporairement son équipage à deux cosmonautes à bord de la l’ISS. Il s’agit du troisième séjour de longue durée pour Whitson à bord : en 2008, elle est devenue la première femme à commander la station et le 9 avril elle deviendra la première femme à la commander deux fois. Elle détient, en , le record de sorties spatiales effectuées par une femme .