SATMED prolongée jusqu'en 2020

SES et le Ministère luxembourgeois des Affaires étrangères et européennes ont annoncé aujourd'hui avoir prolongé un contrat visant à conserver et soutenir SATMED, une plateforme satellitaire de e-santé, jusqu'en 2020.

Selon les termes du nouveau contrat, SES continuera de développer la plateforme SATMED actuelle ainsi que ses applications médicales, soutiendra l'installation d'hébergement de données de la plateforme, et fournira un soutien complet aux utilisateurs via un point de contact unique. L'accord prévoit également l'élargissement du service visant à soutenir de nouveaux outils médicaux, ainsi que la fourniture d'une connectivité satellitaire couvrant l'Afrique, les Philippines et le Bangladesh.

La solution SATMED est conçue pour aider les médecins et infirmières situés dans des lieux isolés du monde extérieur. Les professionnels de santé utiliseront la connectivité satellitaire pour accéder aux applications médicales de la plateforme telles que les formations en ligne, l'accès aux dossiers médicaux des patients, les consultations virtuelles et la vidéoconférence. SATMED vise également à soutenir les programmes de développement régionaux et les actions humanitaires, en collaboration avec des organisations gouvernementales et non-gouvernementales. La connectivité est assurée par la flotte de satellites de SES, tandis que les applications de SATMED basées sur le Web et les sauvegardes cryptées sont hébergées dans une installation sécurisée d'hébergement de données située au Luxembourg. Une fois déployée, la plateforme est fournie en tant que service entièrement géré et inclut l'assistance téléphonique, l'entretien des terminaux et la formation continue des utilisateurs .