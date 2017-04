Par CP, le ViaSat présente son équipement de 2e génération ViaSat, fournisseur de services et de technologies de haut débit, a dévoilé son équipement de deuxième génération (Gen-2) consacré à la connectivité en vol. L'équipement Gen-2 est optimisé pour profiter pleinement des augmentations de capacité attendues des satellites ViaSat – ViaSat-2 et ViaSat-3 –, offrant aux compagnies aériennes une vitesse encore plus rapide et de meilleure qualité, pouvant supporter des niveaux de débit allant jusqu'à 1 Gigabit par seconde. En outre, l’antenne Gen-2 de ViaSat prend en charge le spectre complet de bande Ka défini par l'Union internationale des télécommunications (UIT), doublant ainsi la capacité satellitaire utilisable. Cet équipement sera prêt à être installé à partir de mai 2017 . Partager sur : Abonnez-vous gratuitement à la quotidienne Recevez tous les matins l'actualité de la TV numérique directement à votre adresse e-mail.

