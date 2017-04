Une mise à jour du CUBE provoque son blocage

Une mise à jour du décodeur de Canal+, le CUBE HD Wi-fi, diffusée depuis ce matin, provoque un blocage de l'appareil.

Les appels et les visites d'abonnés Canal ne cessent pas depuis ce matin chez certain revendeur. En effet, une mise à jour du CUBE a bloqué l'appareil. Une seconde mise à jour sera diffusée la nuit prochaine pour résoudre (on l'espère) ce problème.

Toutefois, pour récupérer l'usage de l'appareil, procédez comme suit :