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Plusieurs mises à jour de décodeurs TNTSAT à compter d'aujourd'hui

Plus d'une dizaine de décodeurs TNTSAT vont recevoir automatiquement par satellite une mise à jour de leur logiciel interne.

Les décodeurs suivants reçoivent depuis ce matin (ou vont recevoir) une mise à jour par satellite :

• AXIL RS3270
• ASTON SIMBA HD PREMIUM V2
• ASTRELL 13136.2
• CAHORS TVS7900 HD3
• CGV PREMIOSAT HD-W5
• DIGITRONIC DTS750HD MK2
• ENGEL RS4220
• FUJIONKYO F9100HD MK2
• LENSON LD9360
• MICROSAT MS306 IR2
• SEDEA ST5100 MK2
• TECHWOOD TK90TNT02B
• TELEFUNKEN TDSC340BU
• TRIAX THR9860

Voici le planning de diffusion de ces mises à jour :

Semaines paires

Lundi / Mardi / Mercredi

Marque / Modèle Version
TELEFUNKEN TDSC330BU / TRIAX THR9800 / AXIL RS3260 / ENGEL RS4210 / CAHORS TVS7900 HD2 / MICROSAT MS306IR / LENSON LD9300 / TECHWOOD RS885 CHB / SEDEA ST5100HD / FUJIONKYO F9100HD / DIGITRONIC DTS750HD / CGV PREMIOSAT HD-W4 / TRIAX THR9850 / LENSON LD9350 / ASTRELL 13136 1.02.040
HUMAX TN7000HD / HUMAX TN8000HD 2.01-B8-5
HUMAX TN5000 / OPTEX ORS9976 1.14
HUMAX TN5050HD 1.08
ASTON SIMBA HD PREMIUM V2 1.0050
SERVIMAT VEGA HD / METRONIC 441639.2 / SAFESAT HD ONE+ / OPTEX ORS9989HD / WISI OR17HD / ASTRELL 13136.3 / SERVIMAT ARMIS 2.00.032
TECKWOOD TK100 / MICROSAT MS310IR / TELEFUNKEN TDSC400B / SEDEA ST5200HD / ENGEL RS4300 1.00.023
CAHORS TEOX / BSK HD TSHD1016 1.4
PHILIPS DSR3231T 1.8.10

Jeudi / Vendredi / Samedi / Dimanche

Marque / Modèle Version
TELEFUNKEN TDSC340BU / TRIAX THR9860 / SEDEA ST5100 MK2 / FUJIONKYO F9100HD MK2 / DIGITRONIC DTS750HD MK2 / CGV PREMIOSAT HD-W5 / LENSON LD9360 / ASTRELL 13136.2 / CAHORS TVS7900 HD3 / MICROSAT MS306 IR2 / AXIL RS3270 / ENGEL RS4220 / TECHWOOD TK90TNT02B 2.00.067
SERVIMAT TSV7600 / SAFESAT HD ONE / METRONIC 441639 3.00.008
SAGEM DS81 1.3.10
HUMAX TN5000 / OPTEX ORS9976 1.08
SERVIMAT VEGA HD / METRONIC 441639.2 / SAFESAT HD ONE+ / OPTEX ORS9989HD / WISI OR17HD / ASTRELL 13136.3 / SERVIMAT ARMIS 2.00.032
TECKWOOD TK100 / MICROSAT MS310IR / TELEFUNKEN TDSC400B / SEDEA ST5200HD / ENGEL RS4300 1.00.023
CAHORS TEOX / BSK HD TSHD1016 1.4
PHILIPS DSR3231T 1.8.10
ASTON SIMBA HD PREMIUM V2 1.0050

Semaines impaires

Lundi / Mardi

Marque / Modèle Version
SERVIMAT TSV7600 / SAFESAT HD ONE / METRONIC 441639 3.00.008
TELEFUNKEN TDSC330BU / TRIAX THR9800 / AXIL RS3260 / ENGEL RS4210 / CAHORS TVS7900 HD2 / MICROSAT MS306IR / LENSON LD9300 / TECHWOOD RS885 CHB / SEDEA ST5100HD / FUJIONKYO F9100HD / DIGITRONIC DTS750HD / CGV PREMIOSAT HD-W4 / TRIAX THR9850 / LENSON LD9350 / ASTRELL 13136 1.02.040
HUMAX TN7000HD / HUMAX TN8000HD 2.01-B8-5
HUMAX TN5050HD 1.08
ASTON SIMBA HD PREMIUM V2 1.0050
SERVIMAT VEGA HD / METRONIC 441639.2 / SAFESAT HD ONE+ / OPTEX ORS9989HD / WISI OR17HD / ASTRELL 13136.3 / SERVIMAT ARMIS 2.00.032
TECKWOOD TK100 / MICROSAT MS310IR / TELEFUNKEN TDSC400B / SEDEA ST5200HD / ENGEL RS4300 1.00.023
CAHORS TEOX / BSK HD TSHD1016 1.4
PHILIPS DSR3231T 1.8.10

Mercredi

Marque / Modèle Version
SERVIMAT TSV7600 / SAFESAT HD ONE / METRONIC 441639 3.00.008
TRIAX THR9500 / LENSON LD9500 1.29.00
CGV PREMIOSAT HD-W2 1.B.3
HUMAX TN5050HD 1.08
PHILIPS DSR3231T 1.8.10
SERVIMAT TSV6500 / METRONIC 441636 1.110
CGV PREMIOSAT HD-W 1.53.00

Jeudi / Vendredi / Samedi / Dimanche

Marque / Modèle Version
TELEFUNKEN TDSC340BU / TRIAX THR9860 / SEDEA ST5100 MK2 / FUJIONKYO F9100HD MK2 / DIGITRONIC DTS750HD MK2 / CGV PREMIOSAT HD-W5 / LENSON LD9360 / ASTRELL 13136.2 / CAHORS TVS7900 HD3 / MICROSAT MS306 IR2 / AXIL RS3270 / ENGEL RS4220 / TECHWOOD TK90TNT02B 2.00.67
SERVIMAT TSV7600 / SAFESAT HD ONE / METRONIC 441639 3.00.008
HUMAX TN5050HD 1.08
ASTON SIMBA HD PREMIUM V2 1.0050
SERVIMAT VEGA HD / METRONIC 441639.2 / SAFESAT HD ONE+ / OPTEX ORS9989HD / WISI OR17HD / ASTRELL 13136.3 / SERVIMAT ARMIS 2.00.032
TECKWOOD TK100 / MICROSAT MS310IR / TELEFUNKEN TDSC400B / SEDEA ST5200HD / ENGEL RS4300 1.00.023
CAHORS TEOX / BSK HD TSHD1016 1.4
PHILIPS DSR3231T 1.8.10
HUMAX TN5000 / OPTEX ORS9976 1.14
SAGEM DS81 1.3.10

Rappelons que pour que votre décodeur accepte la mise à jour, celui-ci doit être branché au secteur, en veille ou en fonctionnement. La mise à jour est automatique et ne doit pas être interrompue sous peine de rendre le décodeur inutilisable.

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