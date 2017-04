Altice va lancer une chaîne TV de cuisine en exclusivité sur SFR

"MY Cuisine", chaîne de TV internationale 100% cuisine, sera lancée en juin 2017 sur SFR en France, ainsi qu'au Portugal, en Belgique et au Luxembourg.

Altice va combler un vide laissé par l'arrêt d'autres chaînes, telle que la regrettée Cuisine+, arrêtée dans le bouquet Canalsat en 2015. SFR disposait bien, déjà, d'une chaîne traitant de la cuisine avec MCS Maison, mais pas une chaîne thématique dédiée à la cuisine.

MY Cuisine rassemblera, sur son nouveau concept alliant divertissement et cuisine, toutes les forces éditoriales du Pôle Lifestyle d'Altice Media. Cette création illustre le nouveau positionnement du Pôle Lifestyle, plus convergent, plus international et plus exclusif, ainsi que sa volonté de faire de la cuisine un axe nouveau pour tous les médias du Groupe Altice.

MY Cuisine sera distribuée, lors de son lancement, en exclusivité par SFR en France, ainsi qu'en Belgique et au Luxembourg. Elle sera disponible pour l'Afrique francophone et la Suisse. Le concept sera également lancé au Portugal au sein de l'offre Lifestyle du Groupe. Altice dispose déjà d'une chaîne originale de cuisine en Israel et étudie la possibilité d'une distribution plus large par les autres opérateurs.

Par encore démarré, mais déjà un premier partenariat signé. En effet, MY Cuisine annonce son premier partenariat exclusif : un accord avec FremantleMedia pour 3 ans pour les émissions de Jamie Oliver en France et au Portugal. Cet accord signe le grand retour du cuisinier star sur une chaîne française. Fidèle à son positionnement, Jamie Oliver proposera notamment une nouvelle émission tournée vers les conseils pratiques et la cuisine accessible. Ce premier partenariat majeur illustre les ambitions de la nouvelle chaîne cuisine du Groupe Altice pour devenir une marque unique sur le cooking Lifestyle .