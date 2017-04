Le Japon vise les 100% de foyers équipés 4K d'ici 2025

Le Japon est, on le sait, constamment dans le peloton de tête en matière d'innovation technologique. On sait également qu'il est pionnier en termes de 4K et 8K.

Masayuki Suga, directeur adjoint au ministère des affaires intérieures et des communications du gouvernement japonais, a ainsi profité du Miptv de Cannes, qui s'est terminé ce jeudi, pour rappeler que son pays s'est lancé le défi de diffuser des contenus 4K et 8K dans au moins 50% des foyers nippons équipés d'un téléviseur à temps des Jeux Olympiques et paralympiques d'été 2020 de Tokyo.

Autre objectif annoncé lors de la présentation du plan de route pour le développement de la 4K au pays du Soleil Levant : que la pénétration de la 4K dans les foyers nippons atteigne les 100% d'ici 2025 .