Nouveautés et inédits sur Toonami

La chaîne jeunesse Toonami annonce plusieurs nouveautés ainsi que de bons résultats pour son service de TV de rattrapage.

En effet, Toonami a battu des records de consommation en replay au mois de février avec plus de 2 millions de visionnages sur un mois toutes plateformes confondues, offrant à Turner Kids (Cartoon Network, Boing, Boomerang et Toonami) un nouveau record historique avec une augmentation de 635% de ses commandes sur un an.

Côté nouveautés, la chaîne propose depuis le 3 avril des épisodes inédits de Dragon Ball Super.

Les fans et connaisseurs seront certainement content d'apprendre que pour ce 3ème arc narratif de la série, l'acteur et influenceur fan de la première heure, Jhon Rachid prête sa voix à Gryll, un personnage de la planète Potaufeu.

Enfin, Toonami annonce le lancement de sa chaîne Youtube à l'adresse https://www.youtube.com/ToonamiFrance

La chaîne, qui a omis de le préciser sur son site, est disponible par satellite dans le bouquet Canal (canal 164) et Fransat (pack jeunesse, canal 66) .