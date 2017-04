Nouvelle tentative de Google dans la TV

Google vient de lancer aux Etats-Unis Youtube TV, un bouquet d'une quarantaine de chaînes de TV à travers son application principale Youtube.

Lancé avec les chaînes de CBS, Fox, NBC, ABC, ESPN, etc., le service n'est pour l'heure disponible uniquement dans les grandes agglomérations : New York, Los Angeles, San Francisco, Chicago et Philadelphie. Google fait face à la complexité de la gestion des droits de diffusion selon les états.

Le service TV de Youtube permet, par exemple, de composer sa propre chaîne en ajoutant les programmes à une liste "A voir plus tard", comme c'est déjà le cas pour les vidéos.

Youtube TV étant un service de Youtube, il est intégré directement dans l'application du même nom et bénéficie donc de la compatibilité quasi universelle de Youtube, permettant d'afficher l'image des programmes directement sur n'importe quel équipement compatible.

Depuis des années, Google tente de pénétrer le secteur de la télévision, soit par le biais d'applications, de matériel ou de système (avec Android TV) mais c'est la première fois que le géant du web lance un bouquet de chaînes TV .