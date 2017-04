Par CP, le Blue Origin, nouvel acteur du tourisme spatial Le secteur du tourisme spatial est plus que jamais en pleine effervescence. Après les projets Virgin Galactic de Richard Branson et SpaceX d’Elon Musk, c’est au tour de Blue Origin, l’entreprise fondée par Jeff Bezos, de faire parler d’elle. L’homme d’affaires, actuellement deuxième fortune mondiale, vient en effet de déclarer vouloir récupérer un milliard de dollars via la vente d’actions du géant du commerce en ligne – ainsi qu’un milliard de dollars supplémentaire à chaque année – afin de financer l’activité de Blue Origin qui prétend, dès 2018, offrir une expérience unique aux intéressés : un voyage de 11 minutes dans l’espace en utilisant le véhicule réutilisable New Shepard. On ignore pour l’instant le prix du billet pour un vol orbital « made in Blue Origin », mais les options pour voyager jusqu’à l’espace ne manquent pas désormais . Partager sur : Abonnez-vous gratuitement à la quotidienne Recevez tous les matins l'actualité de la TV numérique directement à votre adresse e-mail.

