Panasonics Avionics renforce l'offre de jeux en vol

Panasonic Avionics annonce un partenariat exclusif avec M-Biz Global, le plus grand fournisseur de solutions de jeux mobiles au monde, pour livrer des jeux personnalisables HTML5 en vol.

Le service permettra aux compagnies aériennes d’offrir des jeux aux passagers, de communiquer des promotions, tout en générant des nouvelles opportunités de revenus pour les compagnies aériennes.

La technologie de divertissement et de connectivité (IFEC) de Panasonic permettra également aux compagnies aériennes d’échanger des actifs de jeux de façon dynamique et économique lors d’un vol. Les jeux seront téléchargés via le portail de la marque aérienne dans l’avion sans avoir à télécharger de plugins ou des applications sur les appareils personnels des passagers .