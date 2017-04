SES crée SES Video et SES Networks

SES restructure ses activités avec la création de deux unités commerciales, SES Vidéo et SES Networks.

Cette nouvelle organisation, qui sera mise en oeuvre au cours de l'année 2017, permettra à SES de proposer des solutions de communications par satellite différenciées à ses clients dans les segments de la vidéo et des données. SES Networks comprend les segments Entreprise, Mobilité et Gouvernement et intègre les réseaux O3b.

Ferdinand Kayser, actuellement Directeur Commercial de SES, est nommé Directeur Général de SES Video, alors que Steve Collar, actuellement Directeur Général d'O3b Networks, est nommé Directeur Général de SES Networks. Les deux feront rapport à Karim Michel Sabbagh, président et chef de la direction de SES.

Pour Romain Bausch, président du conseil d'administration du groupe basé à Luxembourg, le nouveau modèle opérationnel permettra à SES d’exploiter pleinement les capacités de ses filiales, MX1 et O3b, dans lesquelles il a récemment réalisé des investissements importants et en fait un facteur-clé de ses activités vidéo et données .