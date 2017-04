Nouvelle édition du Festival International de courts métrages 4K

L'opérateur de satellites Hispasat organise son 3e Festival International de courts métrages 4K, l'un des premiers concours au niveau mondial consacrés aux courts métrages tournés et produits en 4K.

Sponsorisé par la maison de production Cine365 film, l’opérateur RTVE et le distributeur de contenus audiovisuels Atreseries, le Festival International Hispasat 4K a l’objectif de dynamiser la création et la diffusion de contenus dans cette technologie et est ouvert aux travaux de toutes nationalités et genres, d’une durée maximale de 25 minutes, tournés et postproduits en 4K.

Les travaux peuvent être présentés jusqu’au 14 juin prochain et les différents prix seront décernés le 19 octobre lors d’une cérémonie organisée à Madrid .