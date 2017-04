Amazon propose son nouveau Fire TV Stick au Royaume-Uni

L'Amazon Fire TV Stick avec le contrôle vocale Alexa est désormais proposé sur le marché britannique.

Prétendument 30 % plus rapide que la précédente version, il serait aussi le plus rapide des dongles HDMI Wi-Fi, selon Amazon, qui le vend 39,99 livres (soit environ 46 euros). La nouvelle version propose toujours la même capacité de stockage de 8 Go et 1 Go de mémoire vive. Il est désormais animé par un processeur quadruple coeurs (contre deux pour la version précédente).

Grâce à une prochaine mise à jour, le contrôle vocale Alexa sera également proposé aux autres équipements Fire TV d'Amazon.

Les allemands pourront également bientôt mettre la main sur ce Fire TV Stick. Amazon va prochainement le commercialiser sur ce territoire. En revanche, toujours aucune date de disponibilité pour la France .