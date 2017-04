La VR omniprésente au salon de l'auto 2017 de Genève

Le salon international de l'automobile de Genève (Suisse) qui s'est tenu du 9 au 19 mars 2017 faisait une part belle aux casques à réalité virtuelle ou VR.

En effet, presque tous les constructeurs automobiles en proposaient aux visiteurs dans le but de découvrir plus en détails certains véhicules. Des simulateurs de conduite étaient aussi présents, couplés ou non avec la VR.

