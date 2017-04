Coopération spatiale entre la France et le Japon

Jean-Yves Le Gall, président du CNES, et Naoki Okumura, président de l'agence spatiale japonaise JAXA, ont signé ce lundi à Tokyo un accord pour préparer la mission MMX (Martian Moons Exploration) qui va explorer les lunes de Mars en 2024.

MMX est un ambitieux projet de retour d'échantillons de Phobos (l’une des deux lunes de Mars, avec Deimos) dont le but est de rechercher l’origine de ces lunes et de contribuer ainsi à mieux comprendre la formation et l’évolution du système solaire.

L'accord signé aujourd'hui porte sur la phase A du projet, à laquelle le CNES va contribuer par des études de faisabilité préalables à l’engagement de la mission, ce qui devrait être fait par le Japon à la fin 2017 pour un lancement en 2024 .