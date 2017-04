Feu vert de Bruxelles pour le rachat de Sky par 21st Century Fox

La Commission Européenne a autorisé, sans condition et en vertu des règles de l'Union Européenne sur les concentrations, le projet d'acquisition de l’opérateur Sky par le groupe de médias américain Twenty-First Century Fox.

La Commission est parvenue à la conclusion que l’opération envisagée ne donnerait lieu qu’à une augmentation limitée des parts de marché existantes de Sky pour l'acquisition de contenu télévisuel ainsi que sur le marché de l’offre en gros de chaînes de télévision payante dans les États membres concernés, ne posant donc pas de problème de concurrence sur le continent européen.

Rappelons que Sky est le principal opérateur de télévision payante au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Autriche et en Italie, alors que Tweety-First Century Fox est l’un des six plus grands studios de cinéma hollywoodiens ainsi qu’un opérateur de chaînes de télévision .